Den Höhepunkt markierte Continental bei 257,40 Euro in Anfang 2018 und kippte anschließend in einen Abwärtstrend. Dieser führte coronabedingt auf ein Verlaufstief von 51,45 Euro im Frühjahr abwärts. Von dort aus konnte eine dynamische Gegenbewegung eingeleitet werden, in den letzten Wochen gelang es die runde Widerstandsmarke von 110,00 Euro sowie den 200-Wochen-Durchschnitt von unten her zu durchbrechen. Doch die Rallye ist kurzfristig an ihre Grenzen gestoßen, zu dem grenzt das 61,8 % Fibo um 130,00 Euro einen Folgeanstieg effektiv ein. Der vorherige Anstieg hat aber auch viele neue Unterstützungen hervorgebracht, diese könnte durchaus als Sprungbrett für weitere Kursgewinne genutzt werden.

Aufwärtstrend intakt

Gelingt es um den EMA 200 bei 107,87 sowie der Unterstützung von rund 110,00 Euro einen tragfähigen Boden zu finden, könnte sich die Rallye in den folgenden Monaten zum 61,8 % Fibo bei 130,12 Euro ausdehnen. Spätestens ab dem EMA 50 bei derzeit 133,47 Euro muss jedoch wieder mit Gewinnmitnahmen gerechnet werden. Mittelfristige Kaufsignale werden dagegen erst darüber erwartet, dann wären Zugewinne sogar an 160,00 Euro vorstellbar. Unterhalb von 100,00 Euro läuft die Continental-Aktie jedoch Gefahr ihre Korrektur in den Bereich von 89,90 Euro auszuweiten.