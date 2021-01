Foto: finanzbusiness Trade Republic ermöglicht wieder Handel mit Aktien von Gamestop & Co Nachrichtenquelle: Finanz Business 31 | 0 | 0 29.01.2021, 14:02 | Nachdem der Neobroker gestern den Handel aussetzen musste, können Kunden am Freitag wieder mit Aktien von Gamestop handeln. Auch in den USA will Robinhood bald wieder in den Handel einsteigen - und holt sich frisches Geld von Banken und Investoren.

