Aktien Frankfurt Dax in nervösem Umfeld wieder tiefer In einem unruhigen Umfeld hat der Dax am Freitag seine Achterbahnfahrt fortgesetzt und nach seiner Vortages-Stabilisierung kräftig eingebüßt. Am Nachmittag stand der deutsche Leitindex 1,36 Prozent tiefer auf 13 479,56 Punkten. Auf Wochensicht und …