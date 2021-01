Partenaire incontournable de tous ses clients pendant ce contexte si particulier, la Caisse Régionale s’est mobilisée et a accompagné ses clients depuis le début de la pandémie COVID 19 avec des mesures d’envergure :

Près de 480M€ de Prêts Garantis par l’Etat ont été accordés auprès de 3200 clients depuis le début de la crise.

Plus de 1 300 clients professionnels et agriculteurs assurés auprès de la Caisse Régionale ont bénéficié d’un geste solidaire et exceptionnel, pour un montant global de 6,7M€.

Plus de 10 800 reports de mensualités de crédits ont été accordées pour un montant global de 80M€.

Les cotisations liées aux terminaux de paiement électronique ont été suspendues à chaque fermeture de commerce.

La mobilisation et l’engagement de l’ensemble des collaborateurs ont trouvé un écho remarquable dans la satisfaction clients. Avec un Indice de Recommandation Clients à +18, la Caisse Régionale est devenue la banque préférée des Hauts-Normands.

Résultats d’activité

En dépit d’un second trimestre ralenti en raison des mesures de confinement, l’activité commerciale de l’année 2020 a été globalement très dynamique.

Plus de 657 000 clients

Ce sont plus de 28 300 nouveaux clients particuliers et professionnels qui ont rejoint Crédit Agricole Normandie-Seine en 2020, permettant au portefeuille de clients de croître à un niveau historique à plus de 657 000 clients (+1,2% en un an).

Le nombre de clients sociétaires a progressé quant à lui de plus de 7,4 % depuis le 1er Janvier avec près de 16 000 nouveaux sociétaires, représentant plus de 47,6% de nos clients.

15,1 milliards d’encours de crédits (+9,1 %)

En progression de 9,1% sur un an, l’encours de crédit s’établit à 15,1 Mds€. Premier financeur de l’économie de Haute Normandie, la Caisse Régionale a réalisé 3,3 Mds€ de nouveaux financements. Cette activité dynamique a été portée par les Prêts Garantis par l’Etat, mais aussi par une belle tonicité du marché de l’habitat avec 1 590 M€ de réalisations. La part de marché atteint 29,6 %, en progression de 0,3 pt* sur un an.

18,2 milliards d’encours d’épargne (+7,6 %)

Portés par la belle progression de l’épargne bilan (+11,7%), les encours de collecte ont progressé de 7,6% sur un an (à 18,2Md€). Sous l’effet de la baisse de la consommation induite par la période de confinement cumulée à un comportement de prudence incitant à renforcer l’épargne de précaution, les dépôts à vue ont connu une forte croissance (+24,9%), de même que les livrets (+13,7%). La collecte hors bilan s’établit quant à elle à 5,7Md€ et profite de la belle contribution de l’assurance-vie : un encours qui s’affiche à près de 4,7 Mds€ en progression de 0,7% malgré un contexte national baissier, couplé à une forte progression de notre taux d’UC sur les versements (31,1% vs 21,9% à fin 2019). Nos parts de marché collecte bilan, à 26,6%* se maintiennent à un haut niveau historique.

426 800 contrats d’assurance (+2,9 %)

Le portefeuille d’assurance dommages a progressé de 2,9% sur un an grâce à la commercialisation de plus de 44 600 contrats depuis le début de l’année (dont plus de 25 600 contrats au 2nd semestre).

Le portefeuille d’assurances aux personnes dépasse les 104 700 contrats en portefeuille (+3%).

*Parts de marché à fin nov 2020

Le Conseil d’Administration du Crédit Agricole de Normandie-Seine a arrêté lors de sa séance du 29 Janvier 2021 les comptes individuels et consolidés au 31 Décembre 2020.

Résultats financiers

·Base sociale

A fin 2020, le PNB d’activité est en progression de 4M€ sur un an. Il bénéficie de la belle progression de la Marge d’Intermédiation Globale de +6,3% sur un an : les remarquables performances sur les crédits depuis des années portent ainsi leurs fruits. Malgré une belle dynamique commerciale, les commissions ont quant à elles diminué de 3,3% sur un an en lien avec les effets suivants : une baisse d’activité contrainte pendant le premier confinement, un geste solidaire et mutualiste versé à nos clients professionnels au premier semestre, et la baisse des commissions de dysfonctionnement.

Le PNB fonds propres est en diminution de 9,7%. Comme indiqué dans la communication du 11 décembre dernier, ce PNB intègre la distribution exceptionnelle de la SAS Rue La Boétie intervenue en décembre. Cette distribution d’un montant de 28,1 M€ pour la Caisse régionale est équivalente à l’acompte sur dividende SAS Rue La Boétie qui aurait été perçu au 2ème trimestre 2020 si les recommandations de la BCE n’avaient pas conduit Crédit agricole SA à renoncer à distribuer un dividende. Pour rappel, la distribution de la SAS Rue La Boétie s’était élevée à 27,4 M€ en 2019.

Le Produit Net Bancaire s’élève à 343 M€, quasi stable (-0,2%) sur un an.

Les charges de fonctionnement nettes sont stables sur un an et s’établissent à 227,8 M€.

Le coût du risque s’établit à 8,1 M€. Le taux de défaut en principal à 1,22 % illustre une bonne maitrise des risques crédit dans ce contexte.

La crise COVID a aussi pesé sur les participations Groupe, pénalisées à hauteur de 6 M€ par des dépréciations sur SACAM International et SACAM Avenir.

Ainsi, le résultat net social s’élève à 72,2 M€ en retrait de 20,8 % sur un an.

·Base consolidée

Le résultat net s’inscrit à 57,6 M€ en retrait de 33,02 % sur un an. La diminution du résultat net, au-delà de la baisse constatée en base sociale, est imputable au retraitement du dividende exceptionnel réalisé par la SAS Rue la Boetie :

Comme indiqué dans la communication du 11 décembre dernier, ce PNB n’intègre pas la distribution exceptionnelle de la SAS Rue La Boétie intervenue en décembre, alors que les distributions habituelles de la SAS Rue La Boétie sont enregistrées en PNB. Ceci explique pour une partie l’écart entre le PNB en normes françaises et le PNB IFRS et la variation constatée entre 2019 et 2020.

Endettement

Au 31 Décembre 2020, les ressources clientèle représentent 42,6 % du total bilan de la Caisse Régionale, les ressources internes au Groupe Crédit Agricole 31,1 % (dont une majeure partie provient indirectement de ressources clientèle) et les ressources de marché CT 5,7 %.

La Caisse régionale de Normandie Seine a validé auprès de la Banque de France un programme d’émissions de titres de créances négociables court terme (NEU CP) actuellement plafonné à 1,25 Mds € (noté P-1 par l’agence de notation Moody’s et A-1 par Standard and Poor's).

Chiffres clés

Données arrêtées au 31/12/2020

Chiffres en M€ Base sociale Base consolidée déc-19 déc-20 Evol déc-19 déc-20 Evol Produit Net Bancaire 343,7 343 -0,2% 346,9 331,4 -4,5% Charges de Fonctionnement -227,7 -227,8 0,03% -229,8 -237,2 3,2% Résultat Brut d'Exploitation 116,0 115,2 -0,7% 117,1 94,2 -19,6% Coût du Risque -2 -8.1 311% -3,3 -10 203% Résultat Net 91,2 72,2 -20,7% 85,9 57,6 -33%

Le CCI

Au 31 décembre 2020, le cours du CCI du Crédit Agricole Normandie-Seine s’affiche à 111,48 € en retrait de 29,6% par rapport au 31 décembre 2019. Suite à la recommandation BCE du 15 décembre 2020, des échanges sont en cours avec le superviseur. La rémunération des CCI fera donc l’objet d’une communication ultérieure.

Des ratios Bâle III significativement supérieurs aux minima réglementaires

Ratio de solvabilité Bâle III (composé intégralement de Core Tier One) : 21,36% (au 31 Décembre 2020).

Le ratio de liquidité LCR, calculé sur la moyenne des 12 derniers mois s'élève à 139 % pour une exigence réglementaire à 100 %.

Perspectives

Fort de son modèle mutualiste, le Crédit Agricole Normandie-Seine va poursuivre son engagement et sa mobilisation pour l’économie du territoire Haut-Normand dans cette période si particulière. Les hauts niveaux de satisfaction clients nous incitent à rester confiants et optimistes dans notre modèle 100% humain, 100% digital.

L’année 2021 risque malgré tout d’être une année complexe dans ce contexte sanitaire encore incertain, mais elle sera marquée par deux évènements majeurs pour le Crédit Agricole Normandie Seine :

Le lancement de la deuxième phase de notre projet d’entreprise « Réinventons Ensemble Crédit Agricole Normandie-Seine » avec pour ambition l’amplification de notre développement et la transformation de notre modèle relationnel. Notre volonté sera d’atteindre un haut niveau d’excellence relationnel avec un modèle tourné vers l’avenir et mettant l’humain et la satisfaction clients au cœur de la transformation.

Les 20 ans de la fusion des Caisses Régionales de Haute Normandie et de l’Eure, qui a donné vie au Crédit Agricole Normandie-Seine

