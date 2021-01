Multi-Asset-Stratege: GameStop-Scharmützel verschafft Bullenmarkt einen Dämpfer Gastautor: Simon Weiler | 29.01.2021, 02:57 | 41 | 0 | 0 29.01.2021, 02:57 | Paul O’Connor, Head of Multi-Asset bei Janus Henderson Investors, kommentiert die Auswirkungen des GameStop-Scharmützels auf die Stimmung der Anleger: "Wir haben das Risiko in unseren Multi-Asset-Portfolios in den ersten Wochen des Jahres reduziert – bereits zum dritten Mal in den letzten vier Jahren. Warum? Weil es Anzeichen für eine Überhitzung der allgemeinen Stimmung und Positionierung gibt. Indikatoren, die bei Long-Only-Instituten eine geringe Liquidität und eine hohe Aktiengewichtung und bei Long-Short-Managern ein rekordverdächtiges Netto-Aktienexposure aufweisen, deuten auf einen allgemeinen Überschwang der Anleger und einer ausgedehnten Positionierung in Risikoanlagen hin. Tatsächlich sehen wir hier die Signale, die typischerweise auftreten, wenn Aktienrallyes ausgereizt sind und Platz für Marktkonsolidierungen oder -umschwüngen machen. Wir teilen das optimistische Bild einer starken, durch Impfstoffe getriebenen Erholung des weltweiten Wachstums und der Unternehmensgewinne in diesem Jahr. Dennoch denken wir, dass dieses Szenario zu einem guten Teil bereits in den Finanzmärkten eingepreist ist. Deshalb erwarten wir keine geradlinige Fortsetzung der Aktienrallye. Die letzte große V-förmige Erholung an den globalen Aktienmärkten, die mit der aktuellen Entwicklung vergleichbar ist, gab es 2009, als sich die Märkte vom Tiefpunkt der Finanzkrise erholten. Diese Rallye erreichte ihren Höhepunkt nach einer Erholung, die in Umfang und Dauer mit der jetzigen vergleichbar ist, und ging dann in eine langwierige Konsolidierungsphase über, die erst acht Monate später zu neuen Höchstständen führte. » Jetzt auf e-fundresearch.com weiterlesen



