Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

ANALYSE/DZ Bank zu Gamestop-Turbulenzen Finger weg von Zockerpapieren "Finger weg von Pleitekandidaten" - das rät die DZ Bank den meisten Anlegern mit Blick auf die jüngsten, massiven Spekulationen von Privatinvestoren an den US-Börsen. Analyst Christian Kahler verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie auf die …