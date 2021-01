NEW YORK (dpa-AFX) - Eine Woche starker Kursschwankungen an der Wall Street dürfte am Freitag mit Verlusten enden. Der Broker IG den taxierte den Dow rund eine Stunde vor der Startglocke 0,8 Prozent niedriger auf 30 350 Punkte. Auf Wochensicht stünde somit ein Verlust von rund zwei Prozent zu Buche.

"Es hatte sich schon angedeutet, dass die Begeisterung an den Börsen nachlassen würde", schrieb Analyst Craig Erlam vom Handelshaus Oanda. Zum Ende des vergangenen Jahres hätten Anleger alles Positive eingepreist, nun seien die Investoren angesichts immer neuer Lockdowns rund um den Globus verunsichert. Erlam hält dies jedoch nur für ein kurzzeitiges Phänomen in einem grundsätzlich soliden Aktienumfeld.