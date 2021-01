Disclaimer

NASDAQ100 – Am Vortageshoch war Feierabend Die am Mittwoch thematisierten Abwärtsrisiken (“ Nasdaq 100 – Das ist ein spekulativer Exzess“) hatten sich ziemlich zügig materialisiert, noch im nachbörslichen Handel am Abend wurde das erste Kursziel auf der Unterseite bei 13.000 Punkten …