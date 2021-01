Während Tesla-CEO Elon Musk den Bitcoin-Kurs mit einer Änderung seiner Twitter-Bio in #bitcoin beflügelte, peitschte die Reddit-Gemeinde den Dogecoin nach vorne.

Über Nacht vervierfachte sich der Preis des Dogecoins und erreichte, als die meisten deutschen Anleger noch schliefen, gegen fünf Uhr morgens die Marke von acht US-Cent. Die Marktkapitalisierung lag zwischenzeitlich bei über neun Milliarden US-Dollar. Damit gehörte Dogecoin zu den zehn größten „Krytos“. Zwölf Stunden vorher stand der Kurs des Dogecoins, der in Bezug auf Namen und Design auf dem Internetphänomen Doge basiert, noch bei unter zwei US-Cent.

Was war passiert? Nachdem Reddit-Nutzer bereits der Gamestop-Aktie zu einem Höhenflug verhalfen, riefen sie nun versteckt zu Investitionen in den Meme-Altcoin auf. Nutzer auf dem Reddit-Thread SatoshiStreetBets priesen die Gewinne laut Bloomberg mit Beiträgen wie, „Up 25 Prozent in dieser letzten Stunde. Erster Hund auf dem Mond" und "NEED $1 Doge“ an. Ein anderer sagte: "Doge = die Krypto gme," unter Bezugnahme auf Gamestop, die Aktie, die einige hundert Prozent in dieser Woche zulegte.