ALDI Nord und ALDI SÜD engagieren sich mit eigener Marke in der Gaming-Szene (FOTO)

- Eigener "ALDI Gaming" Kanal auf Twitch als Kontaktpunkt zur Community

- ALDI als Förderer und Unterstützer der gesamten Gaming-Szene

- Bekannte Creator und Streamer unterstützen ALDIs Engagement



Mit der neuen Marke "ALDI Gaming" und vielfältigen Aktivitäten bringen sich ALDI

Nord und ALDI SÜD auf breiter Ebene in den Gaming-Markt ein. Das Engagement der

beiden Discounter umfasst Aktionen, Content, Services und Produkte für Gamer,

Partnerschaften mit bekannten Persönlichkeiten aus der Szene, die Entwicklung

von eigenen Streaming-Formaten sowie Sponsorings im professionellen E-Sport. Als

Dreh- und Angelpunkt wird der "ALDI_Gaming_TV" Kanal

(https://www.twitch.tv/aldi_gaming_tv/about) auf der Streaming-Plattform Twitch

etabliert.





Twitch hat sich in den vergangenen Jahren zu einem zentralen Treffpunkt für dieGaming-Community entwickelt. "Wir wollen mit 'ALDI Gaming' ein Förderer derdeutschen Gaming-Szene werden und einen echten Beitrag für die Communityleisten", sagt Sabine Zantis, Managing Director Marketing and Communications beiALDI Nord. "Unser 'ALDI Gaming' Kanal auf Twitch ist für uns die idealePlattform, um mit dieser für uns neuen, sehr spezifischen Zielgruppe aufAugenhöhe zu interagieren. Wir wollen authentische und erlebbare Mehrwerte fürsie schaffen, die in Erinnerung bleiben."Lars Klein, Managing Director Customer Interaction bei ALDI SÜD: "Der Fokus allunserer Aktivitäten liegt auf der starken Community. Ein eigener 'ALDI Gaming'Kanal auf Twitch schafft die idealen Voraussetzungen dafür, um exklusivenContent auszuspielen, spannende Livestreams und Formate sowie Gewinnspiele undTurniere zu veranstalten."Bekannte Persönlichkeiten als Markenbotschafter und KooperationspartnerVier prominente Creator und Streamer begleiten ALDIs Eintritt in dieTwitch-Community über ein breites Portfolio verschiedener Games und Formate:Frederik "NoWay" Hinteregger war früher als Profispieler in der deutschen Leagueof Legends Szene aktiv und unterhält heute täglich tausende Zuschauer auf Twitchmit seinem hochklassigen Gameplay und seiner entspannten Art. Stefan Kierspelund Erné Embeli zählen mit dem Kanal "FeelFIFA" rund um die Fußball-SimulationFIFA zu den erfolgreichsten deutschen Creatorn. Und Georg "Gustaf Gabel"Göttmann teilt auf seinen Kanälen neben seiner Leidenschaft für "Call of Duty:Warzone" auch seine Kochkünste mit seinen Hunderttausenden Followern."Ich freue mich schon riesig auf die Zusammenarbeit mit ALDI Nord und ALDI SÜD",sagt Frederik "NoWay" Hinteregger. "Die beiden Discounter haben mir eine enge,langfristige Partnerschaft angeboten, die weit über ein klassisches Sponsoring,so wie man es in der Branche bislang kennt, hinausgeht. Dass sich ALDI in derForm für die gesamte Gaming-Branche stark macht - und nicht nur denprofessionellen E-Sport oder nur ein Team unterstützt - finde ich richtig undwichtig. Ich kann es kaum erwarten, die Community mit auf die bevorstehendeReise mit 'ALDI Gaming' zu nehmen.""ALDI Gaming" offizieller Supplier der größten deutschsprachigen "League ofLegends"-Liga"ALDI Gaming" wird zukünftig auch die nationale E-Sport-Szene fördern. Alsoffizieller Supplier unterstützt die neue Marke ab sofort die Prime League, diegrößte Liga im DACH-Raum für den aktuell populärsten E-Sport-Titel "League ofLegends". Das Spiel begeistert Millionen von Fans in Deutschland und der ganzenWelt.Im Rahmen von "ALDI Gaming" arbeitet ALDI mit der Gaming und E-SportsConsulting-Agentur strafejump zusammen. Die Agentur deepblue networksverantwortet die kommunikative Ausarbeitung.