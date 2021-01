IPO/ROUNDUP: SAP will mit Qualtrics-Erlös Schulden senken und Dividende erhöhen

WALLDORF - Europas größter Softwarehersteller SAP will mit den Erlösen aus dem US-Börsengang seiner Marktforschungstochter Qualtrics vorwiegend die Schulden senken. Allerdings werde man dem Aufsichtsrat auch eine Erhöhung der Dividende vorschlagen, sagte Finanzchef Luka Mucic am Freitag in einer Telefonkonferenz.

ROUNDUP: Siltronic mit gutem Jahresauftakt - Globalwafers-Offerte im Fokus