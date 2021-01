CureVac-Aufsichtsrat nimmt EU in Schutz (FOTO)

Hamburg (ots) - Friedrich von Bohlen: "Kein Versäumnis Deutschlands"



Der Aufsichtsrat des Impfstoffentwicklers CureVac, Friedrich von Bohlen,

verteidigt den Kurs der Europäischen Union bei der Anschaffung von

Corona-Impfstoffen: "Die EU hat meines Erachtens alles getan, um genügend

Impfstoff zu beschaffen", sagt von Bohlen beim Impf-Spezial von "19 - die DUB

Chefvisite". "Ich erkenne auch kein Versäumnis Deutschlands, da geschlafen zu

haben", betont er. Von Bohlen fordert "Fairness" bei der Verteilung des

Impfstoffs: "Die perfekte Lösung gibt es nicht. Man muss Augenmaß bewahren und

an andere Menschen denken", so von Bohlen mit Blick auch auf afrikanische

Länder.



