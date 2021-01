Anlass der Studie: Update Report

Empfehlung: Buy

seit: 29.01.2021

Kursziel: EUR 29,70 (bislang: EUR 28,90)

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Peter Hasler



Viertes Quartal 2020 deutlich besser als erwartet



Nach den bisher vorliegenden Daten hat Surteco im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020e die Ertrags-Guidance deutlich übertroffen. Diese war unter dem Einfluss der COVID-19-Pandemie bereits zu den Q1-Zahlen von der ursprünglich ausgegebenen Bandbreite von EUR 40 bis 45 Mio. auf ein erwartetes EBIT 'erheblich unter diesen ursprünglichen Prognosen' gesenkt worden. Nun war nach neun Monaten zwar bereits absehbar, dass es Surteco gut gelingt, die gravierendsten Folgen der COVID-19-Pandemie durch ein proaktives Maßnahmenbündel wie dem Verkauf des problematischen Imprägniergeschäfts in Nordamerika oder den eingeleiteten Strukturanpassungen auf der Personalseite abzufedern. Doch auch unter Berücksichtigung einer günstigen Entwicklung der Kunststoff-, Zellstoff- und Titandioxidpreise ist das heute veröffentlichte vorläufige EBIT von mehr als EUR 42 Mio. aus unserer Sicht eine sehr positive Überraschung. Letztlich konnte im saisonal eher schwachen vierten Quartal 2020 ein EBIT in der Größenordnung von rund EUR 13,3 Mio. erzielt werden - rund 32% des Gesamtjahresergebnisses.



Umsatzseitig vermeldete Surteco im vierten Quartal 2020 einen ebenfalls überraschenden Zuwachs von 7,5% auf etwa EUR 167,7 Mio. Auf Gesamtjahressicht lagen die Erlöse damit bei rund EUR 627 Mio. (Vorjahr EUR 675,3 Mio., -7,1% YoY) und damit ebenfalls über unseren Prognosen.

Wir bestätigen unser Buy-Rating für die Aktien der Surteco Group SE. Nach Einarbeitung der besser als von uns erwarteten vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2020e heben wir unser aus einem dreiphasigen DCF-Entity- Modell abgeleitetes Kursziel auf EUR 29,70 von bislang EUR 28,90 je Aktie an (Base-Case-Szenario). Mittelfristig sind nach unserer Einschätzung deutlich höhere Kursziele möglich, wenn wir die in diesem Jahr angehobenen Risikoparameter unseres sich am Fama-French-Modell orientierenden Faktoransatzes nach einem Abflauen der COVID-19-Pandemie auf ein Normalniveau zurücknehmen können.



http://www.more-ir.de/d/22032.pdf



