DAX unter 13.600 Punkten warten 13.000 Punkte

Aufwärtskorrekturen sollten dabei spätestens im Bereich des 10er-EMA auslaufen der aktuell bei 10.730 Punkten notiert. Neue Abwärtsdynamik würde sich wahrscheinlich mit einem Kursrutsch unter die untere Trendkanalbegrenzung bei 13.300 Punkten ergeben. Die nächste Anlaufmarke wäre dann bei 13.000 Punkten zu sehen.

Im großen Bild im Monatschart ist der DAX ohnehin in einer sehr kritischen Lage und hat nach dem langen Hochlauf der Vormonate nun eine bearishe schwarze Monatskerze ausgebildet, die ein Signal für wieder bevorstehende Schwäche sein könnte. Wie in den Vorjahren könnte der DAX im Monatschart an der oberen Widerstandslinie bei 14.000 Punkten nach unten abprallen und eine langfristige Abwärtsbewegung bis zum unteren Fibonacci-Fächer bei 11.600 Punkten starten.