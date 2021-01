Johnson & Johnson veröffentlicht Ergebnisse zu Corona-Vakzin - Aktie unter Druck

NEW BRUNSWICK (dpa-AFX) - Der Pharmakonzern Johnson & Johnson will für seinen Corona-Impfstoff Anfang Februar in den USA einen Antrag auf eine Notfallzulassung stellen. Das Unternehmen präsentierte vor dem Wochenende die bereits mit Spannung erwarteten Ergebnisse der entsprechenden zulassungsrelevanten Studie. Demnach erreichte das Vakzin der Johnson&Johnson-Tochter Janssen in den Tests mit fast 44 000 Teilnehmern über alle Probandengruppen hinweg eine Wirksamkeit von 66 Prozent, wie das Unternehmen am Freitag in New Brunswick mitteilte.

Der vollständige Schutz vor einer moderaten bis schweren Erkrankung mit Covid-19 sei mit der Impfung nach 28 Tagen eingetreten, hieß es. Der früheste Beginn einer Schutzfunktion war nach 14 Tagen festgestellt worden.