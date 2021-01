In unserer letzten Kommentierung zur IBM-Aktie thematisierten wir noch den veritablen Rücksetzer, der nach der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse vor einigen Handelstagen über die Aktie hereinbrach.

So hieß in der Kommentierung vom 23.01. unter anderem „[…] Der obere Chart offenbart die Brisanz der aktuellen Situation. IBM ging mit einem Tagesverlust von fast 10 Prozent aus dem gestrigen Freitagshandel (22.01.). Das Chartbild ist damit schwer in Mitleidenschaft gezogen worden. Der eminent wichtige Unterstützungsbereich von 120 US-Dollar steht aktuell im Fokus. Am Freitag ging es bereits darunter. Damit rücken nun die 115+ US-Dollar ins Blickfeld. Die Vehemenz des Rücksetzers mahnt zur Vorsicht. Sollte es signifikant unter die 115 US-Dollar gehen, muss mit einer Ausdehnung der Bewegung auf 106 US-Dollar (markantes Oktober-Tief) gerechnet werden. Die nächsten Tage werden für IBM wichtig. Eine Stabilisierung des Kurses muss das Ziel sein. Hierzu wäre ein Verbleib der Aktie oberhalb von 115 US-Dollar eine Voraussetzung. Sollte es sogar unter die 106 US-Dollar gehen, ist eine komplette Neubewertung der Lage unausweichlich. Auf der Oberseite würde die Rückkehr über die 120 US-Dollar, noch besser über die 123 US-Dollar für Entspannung sorgen.“

Mittlerweile sind einige Tage ins Land gegangen und hinter der Aktie liegt eine spannende Phase.

Die Korrektur ist noch nicht ausgestanden, doch IBM gelang es zuletzt immerhin, eine leichte Stabilisierung herbeizuführen. Wichtig war vor diesem Hintergrund, dass die Aktie den Rücksetzer auf 115 US-Dollar begrenzen konnte. Der durchaus zu befürchtende Durchmarsch in Richtung 106 US-Dollar blieb somit erst einmal aus.

Aktuell hängt die Aktie im Bereich 120 / 123 US-Dollar fest. Eine signifikante Ausdehnung der Erholung über die 123 US-Dollar hinweg wäre nun eminent wichtig, um Druck von den aktuell im Feuer stehenden Unterstützungen zu nehmen. Die Rückkehr über die 130 US-Dollar wäre aus bullischer Sicht sogar als Meilenstein zu bewerten.

Kurzum: Die Lage bleibt angespannt. Auf der Unterseite gilt es unverändert, die 115 US-Dollar im Auge zu behalten; auf der Oberseite muss es zunächst über die 123 US-Dollar gehen.