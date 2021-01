Kioxia beschleunigt die Analyse großvolumiger Daten für biowissenschaftliche Forschungsergebnisse

Kioxia Corporation freut sich, seinen Beitrag zur Beschleunigung der großvolumigen Datenanalyse in den Forschungsergebnissen bekannt zu geben, die im neuen Artikel „Expansionssequenzierung: räumlich präzise In-Situ-Transkriptomik in intakten biologischen Systemen“ beschrieben sind, der in der Zeitschrift Science veröffentlicht wurde(1). Diese Beschleunigung wurde durch den Aufbau eines GPU-Clusters für die biowissenschaftliche Forschung mit Solid-State-Laufwerken (SSDs) und durch die Entwicklung von Bildanalysealgorithmen erreicht. Diese Forschung zu einer RNA-Sequenzierungstechnologie wurde von der Synthetic Neurobiology Group am MIT Media Lab und ihren Mitarbeitern, einschließlich Kioxia, geleitet. Die Ergebnisse wurden unter Verwendung des GPU-Clusters für die Bildanalyse erhalten.

Diese neuartige RNA-Sequenzierungstechnologie erfasst mehrere Mikroskopbilder der Probe, die unter Verwendung von quellbaren Polymeren physikalisch expandiert wurde, und identifiziert RNA-Sequenzen durch Bildanalyse, wodurch die Gewebestruktur erhalten bleibt. Die Bilddatengröße wird zu Terabyte, was eine Beschleunigung der Datenanalyse erfordert. Durch Ausführen der Bildanalysealgorithmen auf dem GPU-Cluster, der mit von Kioxia entwickelten Enterprise-SSDs der CM-Serie ausgestattet ist, konnten die Forscher in wenigen Tagen 10 Terabyte Daten einer großen Probe analysieren und so die Identifizierung von RNA-Sequenzen sowie deren hochauflösende Positionen im Gewebe im Gehirn von Mäusen und einer menschlichen Krebsprobe demonstrieren.