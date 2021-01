BERLIN (dpa-AFX) - Ihre Äußerungen zu einer möglichen Impfstoffproduktion in Berlin nur wenige Tage vor dem bundesweiten Spitzentreffen zu der Problematik hat der Berliner Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) viel Kritik eingebracht. Verwunderung gab es selbst innerhalb der rot-rot-grünen Koalition.

"Uns hat die Ankündigung der Gesundheitssenatorin genauso überrascht wie alle anderen. Wir sind über das Vorgehen sehr irritiert und erwarten jetzt Aufklärung und Informationen darüber, was wirklich geplant ist", teilte die Landesvorsitzende der Linken, Katina Schubert, am Freitag auf Anfrage mit. "Die Menschen dürfen in dieser schwierigen Situation nicht noch zusätzlich verunsichert werden."