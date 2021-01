J.P. Morgan Asset Management als "Fondsgesellschaft des Jahres" ausgezeichnet: "Goldener Bulle" für herausragende Fondsqualität in allen Anlageklassen und Anlagezeiträumen (FOTO)

Frankfurt (ots) - Nach der Zweitplatzierung im letzten Jahr erhält J.P. Morgan Asset Management 2021 erstmals die Auszeichnung als "Fondsgesellschaft des Jahres" . Der Finanzen Verlag mit den Publikationen Euro, Euro am Sonntag und Börse Online vergibt den begehrten "Goldenen Bullen" an die Fondsgesellschaft, die mindestens 30 Fonds anbietet und deren Produktpalette mit der höchsten Qualität überzeugen kann. Diese wird aus dem Durchschnitt aller Produkte, die mit einer Euro FondsNote bewertet sind, ermittelt.



Zudem erhält J.P. Morgan Asset Management 65 EURuro-FundAwards , mit denen die besten Fonds der vergangenen ein, drei, fünf, zehn und 20 Jahre ausgezeichnet werden. Stichtag für die aktuelle Auswertung ist der 31.12.2020 auf Basis des Fonds-Universums des Monatsmagazins EURuro. Bewertet wurden alle zum öffentlichen Vertrieb zugelassenen Publikumsfonds mit mindestens 20 Millionen Euro Volumen in 69 unterschiedlichen Kategorien.