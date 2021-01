Französisches Innenministerium beauftragt IDEMIA und Sopra Steria mit der Entwicklung eines neuen Standard-Grenzkontrollsystems

(Photo: Business Wire)

Bei der Entwicklung von CCAF wird neben den grundlegenden Anforderungen an die Sicherstellung von Sicherheit und Genauigkeit der Grenzkontrollen auch auf Interoperabilität und Skalierbarkeit geachtet. Das System wird so konzipiert sein, dass es künftigen Änderungen der französischen und EU-Rechtsvorschriften sowie dem wachsenden Reiseverkehr vom französischen Festland in die französischen Überseegebiete und umgekehrt gerecht wird.

Dank biometrischer Erkennungsverfahren wird das System dazu beitragen, die Grenzkontrollen der Reisenden zu verkürzen, ohne dass an den französischen Grenzen zusätzliches Wachpersonal eingestellt werden muss.

IDEMIA und Sopra Steria werden intensiv zusammenarbeiten und ihre umfangreichen Erfahrungen im Bereich ID-Management, insbesondere in Bezug auf die Grenzsicherheit, sowie ihr detailliertes Know-how hinsichtlich der kritischen, in Frankreich eingesetzten Systeme nutzen.

Bei dem CCAF-Projekt geht es um sehr viel, unter anderem um die Notwendigkeit, bei der Entwicklung von IT-Systemen für die EU im Hinblick auf bevorstehende internationale Sportgroßveranstaltungen wie die Rugby-Weltmeisterschaft 2023 und die Olympischen Spiele 2024 in Paris eine hohe Flexibilität und Reaktionsfähigkeit zu beweisen. Bei diesem gemeinsamen Projekt vertraute das Ministerium auf die Kompetenz und das Know-how des Konsortiums, die sehr anspruchsvollen betriebswirtschaftlichen, technischen und regulatorischen Anforderungen und die knappen Liefertermine für die Meilensteine des Projekts erfüllen zu können.

„Wir sind sehr dankbar für das Vertrauen, das man beim französischen Innenministerium in unser Know-how und unsere Kompetenz im Bereich der automatischen Grenzkontrollen gesetzt hat. Ziel des CCAF-Projekts ist es, ein standardisiertes, robustes Grenzkontrollsystem zu entwickeln und zu perfektionieren, das noch besser und sicherer ist. Gemeinsam mit unserem Partner Sopra Steria setzen wir uns dafür ein, ein wegweisendes System bereitzustellen, das ein hohes Maß an Sicherheit und mehr Komfort für die Reisenden bietet“, so Pascal Fallet, Senior Vice President Europe des Bereichs Public Security and Identity von IDEMIA.