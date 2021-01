Biotech, Pfizer und AstraZeneca - gleich zwei interessante News aus der EU

Im Streit mit AstraZeneca hat die Europäische Union das britisch-schwedische Pharma-Unternehmen nun zur Zustimmung für die Veröffentlichung des Vertrags drängen können. „Nach der erneuten Aufforderung durch die Europäische Kommission am 27. Januar 2021 hat sich das Pharmaunternehmen AstraZeneca bereit erklärt, den am 27. August 2020 zwischen den beiden Parteien unterzeichneten Vertrag in geschwärzter Form zu ...