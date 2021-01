Die Aufwärtsbestrebungen der Aktie sind unverkennbar. Doch der entscheidende Befreiungsschlag wollte OrganiGram Holdings noch nicht gelingen.

Die Aufwärtsbestrebungen der Aktie sind unverkennbar. Doch der entscheidende Befreiungsschlag wollte OrganiGram Holdings noch nicht gelingen.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung (18.01.) hieß es unter anderem „[…] Nach den Ausbrüchen über die 2,0 CAD und 2,2 CAD nimmt OrganiGram Holdings nun die Zone um 2,5 CAD ins Visier. Ein erster Vorstoß über die 2,5 CAD fiel bereits in sich zusammen. Um die gute Ausgangslage nicht zu gefährden, sollte es für OrganiGram Holdings nicht mehr unter die Unterstützung von 2,0 CAD gehen. Ein Ausbruch auf der Oberseite über die 2,5 CAD und 2,7 CAD käme aus charttechnischer Sicht einem Befreiungsschlag gleich und würde der Aktie womöglich den Weg in Richtung 3,0 CAD ebnen.“

Der Optimismus im Cannabis-Bereich ist unverändert stark ausgeprägt. Dennoch kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass sich der Sektor in einer spannenden und womöglich entscheidenden Phase befindet. Insbesondere steht hierbei die Frage im Raum, ob es eine (baldige) Fortsetzung der Aufwärtsbewegung geben wird, denn ein nicht unerheblicher Teil der Cannabis-Aktie steckt in einer Konsolidierung. Und auch OrganiGram Holdings reiht sich hier ein…

Der Widerstandsbereich um 2,5 / 2,7 CAD stand zuletzt im Fokus. Die Aktie nahm „Maß“, verpasste allerdings den Befreiungsschlag. Diesem Vorstoß ging ein erneuter Test der 2,0 CAD voraus, die somit noch einmal ihre Relevanz als Unterstützung erhöht hat.

Kurzum. Die aktuelle Konstellation ist kurz und knapp, wie folgt zusammenzufassen: Die Aktie muss über die 2,7 CAD und darf nicht unter die 2,0 CAD.