In der nächsten Woche wird es für die Aktie von The Scotts Miracle-Gro spannend. Das Unternehmen hat für den Mittwoch (03.02.) die Veröffentlichung der aktuellen Quartalsergebnisse angekündigt. Im Vorfeld der Zahlen zeigt sich der Wert in prächtiger, charttechnischer Verfassung.

Nach dem starken Start ins neue Jahr hat sich die Aktie auf dem hohen Niveau festgebissen. Bereits in unserer Kommentierung vom 20.01. hieß es unter anderem „[…] Der signifikante Sprung über die Marke von 200 US-Dollar installierte ein frisches Kaufsignal. Dieses entfaltete auch gleich seine Wirkung. Mit knapp 229 US-Dollar markierte The Scotts Miracle-Gro kürzlich ein frisches Verlaufshoch. Aufgrund des exponierten Kursniveaus sowie des überkauften Stadiums der Bewegung sollten Gewinnmitnahmen einkalkuliert werden. Aus charttechnischer Sicht wäre es ideal, sollten sich etwaige Rücksetzer oberhalb von 200 US-Dollar abspielen. Sollte es darunter gehen, ist Vorsicht geboten. Auf der Oberseite steht die Tür nun zunächst offen.“