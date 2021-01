Modellfamilie Fiat 500 wird noch moderner und bietet mehr innovative Technologie (FOTO)

Frankfurt (ots) - Baureihen Fiat 500, Fiat 500X und Fiat 500L starten ins Jahr

2021 mit aufgefrischter Modellpalette und folgen damit den neuen Versionen von

Fiat Tipo und Fiat Panda sowie dem vollelektrisch angetriebenen Fiat 500.

Ausstattungsangebot neu strukturiert in die Varianten CULT, DOLCEVITA, CROSS und

SPORT. Außerdem neue Karosseriefarben und noch moderneres Interieur. Effiziente

und umweltfreundliche Motoren erfüllen Emissionsnorm Euro 6D-Final.



Nach dem neuen, vollelektrisch angetriebenen Fiat 500 und den überarbeiteten

Baureihen Fiat Tipo und Fiat Panda eröffnet die Präsentation der neuen

Modellfamilie Fiat 500 das Jahr 2021. Fiat 500, Fiat 500X und Fiat 500L weisen

nun neu strukturierte Ausstattungslinien auf und bieten zusätzliche

Karosseriefarben sowie ein aufgefrischtes Innenraumdesign. Die Fiat 500 Familie

Fiat macht damit die Wahl des eigenen Fahrzeugs noch einfacher, mit sehr

unterschiedlichen Modellen in Bezug auf Vielseitigkeit und Design. Sie alle

teilen sich die Basis: den ikonischen Fiat 500.





Seite 2 ► Seite 1 von 4

Über drei Millionen verkaufte Einheiten seit 2007 kennzeichnen den Erfolg desFiat 500. Im Laufe der Jahre präsentierte Fiat regelmäßig Sondermodelle, die alsInspirationsquelle für den Modelljahrgang 2021 dienten. So wurde die VersionMIRROR im Jahr 2018 für die Kunden entwickelt, denen Konnektivität und dieneuesten Trends im Bereich Infotainment wichtig waren. Die 120TH Edition im Jahr2019, präsentiert zum 120. Geburtstag von Fiat, waren die bis dahin elegantestenund am besten vernetzten Modellvarianten aller Zeiten.Drei neue AusstattungslinienDie Modellfamilie Fiat 500 startet in das Jahr 2021 mit dreiAusstattungsvarianten. Spezifische optische Merkmale und die umfassendeSerienausstattung steigern den Wert jedes einzelnen Modells noch weiter. DieAusstattungslinie CULT ist eine Hommage an die jugendliche Popkultur, gemachtfür alle, die Stil suchen und dabei keine Kompromisse beim Preis eingehenwollen.Die Ausstattungslinie DOLCEVITA wird ausschließlich für den Fiat 500 angeboten.Sie richtet sich an Fans eines glamourösen Lebensstils und ist inspiriert vonden 1950er Jahren, als der 1957 präsentierte historische Fiat 500 seinen Weg alsStilikone begann.Die Ausstattungsversion CROSS ermöglicht es, dem Großstadtdschungel und derRoutine des Alltags zu entfliehen und zusammen mit der Familie Abenteueraußerhalb der Stadt zu erleben. Und schließlich richtet sich dieAusstattungsvariante SPORT gezielt an ein dynamisches und sportlich-elegantesPublikum.CULT - die coole Einstiegsvariante verkörpert Pop-KulturDie Ausstattungslinie CULT fungiert als Einstieg in die Welt des Fiat 500 und