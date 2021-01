NÜRNBERG - Der deutsche Arbeitsmarkt trotzt dank der großen Zahl an Kurzarbeitern weiter der Corona-Krise - zumindest auf den ersten Blick. Langsam aber sicher werden in den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit aber auch Effekte sichtbar, die sich zu schwer reparierbaren Langzeitschäden auswachsen können. Der deutliche Anstieg bei der Langzeitarbeitslosigkeit ist ein Beispiel dafür.

Nach Wirecard-Skandal: Wechsel an Spitze der Finanzaufsicht Bafin

BERLIN - Bei der Finanzaufsicht Bafin kommt es nach dem Wirecard -Skandal zu einem Wechsel an der Führungsspitze. Wie das Finanzministerium am Freitag mitteilte, hört Bafin-Chef Felix Hufeld im Zuge einer Neuaufstellung der Finanzaufsicht auf.

USA: Konsumklima der Uni Michigan trübt sich stärker als erwartet ein

MICHIGAN - Das Konsumklima in der USA hat sich im Januar stärker als erwartet eingetrübt. Das von der Universität von Michigan erhobene Verbrauchervertrauen fiel gegenüber dem Vormonat um 1,7 Punkte auf 79,0 Zähler, wie die Universität am Freitag nach einer zweiten Erhebungsrunde mitteilte. In einer ersten Schätzung waren noch 79,2 Punkte ermittelt worden. Analysten hatten eine Revision auf 79,4 Punkte erwartet.

USA: Schwebende Hausverkäufe sinken vierten Monat in Folge

WASHINGTON - In den USA sind die noch nicht ganz abgeschlossenen Hausverkäufe im Dezember erneut gefallen. Die Zahl ging um 0,3 Prozent zum Vormonat zurück, wie die Maklervereinigung National Association of Realtors (NAR) am Freitag in Washington mitteilte. Analysten hatten allerdings mit einem noch etwas stärkeren Rückgang von im Schnitt 0,5 Prozent gerechnet.