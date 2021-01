Eine Linearwirtschaft ist in Zeiten hoher Umweltbelastungen nicht länger akzeptabel (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Herne (ots) - Die Kreislaufwirtschaft dagegen ist ein Lösungsansatz, der füreinen nachhaltigen Ressourcenschutz professionell betrieben wirdLange Zeit waren insbesondere die Industrienationen vor allem vom System derLinearwirtschaft geprägt. Diese Wirtschaft, die im täglichen Leben oftmals mitdem Begriff "Wegwerfmentalität" belegt wurde, muss zwingend der Vergangenheitangehören, da die Ressourcen, die der Menschheit zur Verfügung stehen, nichtendlich sind und die Folgen, die ihre Verschwendung verursachen, seit vielenJahren nicht mehr übersehbar sind. Die Kreislaufwirtschaft ist auf Regenerationund Ressourcenschutz ausgerichtet, indem der Verschwendung von Ressourcen undEmissionen mithilfe des Recyclings samt anschließender Wiederverwendungentgegengewirkt wird. Unter Recycling wird die Rückgewinnung von Wertstoffenverstanden, die Bestandteil von Müll und Schrott sind. Diese kann in direkterForm erfolgen, wie es beispielsweise häufig bei Glas geschieht oder durchAufbereitung von Schutt für die Weiterverwendung am Bau. In anderen Fällen isteine komplexe Abfolge von Vorgängen nötig, um das Recycling und damit dieKreislaufwirtschaft zu ermöglichen. Deutschland ist bezüglich Primärrohstoffenimportabhängig. Auch aus diesem Grund ist die Wiederaufbereitung unverzichtbarund lohnend, weil der Import von Eisenerz aus Staaten vermieden werden kann, indenen unter prekären Arbeitsbedingungen oder ohne Umweltauflagen gearbeitetwird.Am Anfang steht die Beschaffung von MetallschrottJedes Recycling und die damit verbundene Kreislaufwirtschaft beginnt mit derBeschaffung der benötigten Materialien. Mit dieser Aufgabe befassen sich derSchrotthandel und kommunal ansässige Wertstoffhöfe, aber auch das seit Langempraktizierte Trennen einzelner Müllsorten fällt in diesen Komplex. Im Bereichdes Hausmülls wird recyclingfähiges Material seit vielen Jahren mit dem "GrünenPunkt" kenntlich gemacht. Zielgruppen des klassischen Schrotthandels und derWertstoffhöfe sind sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen. Diese habeneinerseits die Möglichkeit, den in aller Regel permanent beziehungsweiseregelmäßig anfallenden Metallschrott selbst zu den entsprechenden Stellen zutransportieren oder ihn vom Schrotthandel kostenlos abholen zu lassen. Währendin Privathaushalten Metallschrott beispielsweise in Form von alten Fahrrädern,Metallbetten, Felgen und ähnlichen für Privatpersonen typischen Formen anfällt,handelt es sich beim gewerblichen Schrott oftmals um Scherenschrott,