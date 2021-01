Tschechien schließt sein Corona-Feldkrankenhaus in Prag

PRAG (dpa-AFX) - Während der Corona-Herbstwelle hatte die tschechische Armee auf dem Messegelände in Prag ein großes Feldkrankenhaus mit 500 Betten errichtet. Nun wird die Anlage wieder abgebaut, ohne je zum Einsatz gekommen zu sein. Das teilte der tschechische Gesundheitsminister Jan Blatny am Freitag mit.

Von Anfang an war unklar gewesen, woher das Personal kommen sollte, um dort Patienten zu betreuen. Kritiker merkten an, dass es an anderer Stelle fehlen würde. Allein an Miete zahlte der Staat bisher umgerechnet rund zwei Millionen Euro an den Besitzer des Messegeländes. Ein ähnliches Notkrankenhaus in der zweitgrößten Stadt Brünn (Brno) soll künftig als Impfzentrum dienen.

Derweil gab es neue Proteste gegen die Corona-Maßnahmen. Vor dem Regierungssitz in Prag versammelten sich der Agentur CTK zufolge rund 50 Leute mit Spruchbändern wie "Kinder zurück in die Schule". Auf der autofreien historischen Karlsbrücke wurden mehrere Pkw mit Hinweisen auf Protest-Webseiten abgestellt.

Die Behörden meldeten 7937 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Das sind knapp 10 000 weniger als auf dem Höhepunkt Anfang Januar. Seit Beginn der Pandemie gab es 972 642 bestätigte Infektionen und 16 072 Todesfälle. Der EU-Mitgliedstaat hat rund 10,7 Millionen Einwohner./hei/DP/men