KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Hat sich die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen bei der Bekanntgabe der strikten Corona-Maßnahmen im März 2020 fälschlicherweise auf Empfehlungen der Behörden berufen? Darauf deutet ein am Freitag veröffentlichter Untersuchungsbericht einer unabhängigen Expertengruppe hin. Darin heißt es, der Plan zu den umfassenden Maßnahmen in der ersten Corona-Hochphase im Frühjahr sei vermutlich vorrangig in Frederiksens Staatskanzlei konzipiert worden.

Die Gesundheitsbehörden seien zwar dafür gewesen, Schritte zu ergreifen, heißt es in dem vom Parlament in Auftrag gegebenen Bericht, der auf 598 Seiten das Vorgehen von Regierung und Behörden von Januar bis April 2020 beschreibt. Der Beschluss der Regierung gehe aber wesentlich weiter als von den Behörden empfohlen.