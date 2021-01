Blackrock Gold kündigt öffentliches Angebot auf Bought-Deal-Basis in Höhe von 7,0 Mio. CAD an

Nicht zur Weitergabe an US-Nachrichtenagenturen oder Verbreitung in den USA bestimmt

29. Januar 2021, Vancouver, British Columbia. Blackrock Gold Corp. (TSXV: BRC) (das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass das Unternehmen eine Vereinbarung mit Red Cloud Securities Inc. geschlossen hat, wonach Red Cloud als Konsortialführer und alleiniger Bookrunner im Namen eines Konsortiums von Underwritern (gemeinsam die „Underwriter“) fungieren wird. Gemäß der Vereinbarung haben sich die Underwriter bereiterklärt, 9.750.000 Einheiten des Unternehmens (die „Einheiten“) zu einem Preis von 0,72 CAD pro Einheit (der „Einheitspreis“) auf Bought-Deal-Basis zum Wiederverkauf zu erwerben, um damit einen Bruttoerlös von 7.020.000 CAD zu erzielen (das „Angebot“). Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine „Stammaktie“) und einer Hälfte eines Stammaktienkaufwarrants (jeweils ein „Warrant“). Jeder ganze Warrant kann jederzeit am oder vor dem Datum, das 36 Monate nach dem Abschlussdatum des Angebots liegt, zu einem Preis von 1,10 CAD in eine Stammaktie ausgeübt werden.

Das Unternehmen hat den Underwritern die Option eingeräumt, Mehrzuteilungen abzudecken und zu Marktstabilisierungszwecken bis zu 1.462.500 zusätzliche Einheiten zum Einheitspreis zu erwerben. Dadurch können zusätzliche Bruttoerlöse von bis zu 1.053.000 CAD erzielt werden (die „Mehrzuteilungsoption“). Die Mehrzuteilungsoption kann jederzeit für einen Zeitraum von 30 Tagen ab einschließlich des Abschlussdatums des Angebots ganz oder teilweise ausgeübt werden.

Die Einheiten werden in Form eines Kurzprospekts angeboten und verkauft, der in allen Provinzen Kanadas mit Ausnahme von Quebec eingereicht wird. Sie werden im Rahmen einer Privatplatzierung an anderer Stelle außerhalb Kanadas angeboten und verkauft. Der Nettoerlös aus dem Angebot wird zur Finanzierung der Exploration auf den Konzessionsgebieten Tonopah West und Silver Cloud des Unternehmens in Nevada sowie für Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Das Angebot soll am oder um den 19. Februar 2021 abgeschlossen werden und unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen behördlichen und sonstigen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der Notierung der Stammaktien an der TSX Venture Exchange, die entsprechend dem Verkauf der Einheiten ausgegeben werden und der Stammaktien, die nach Ausübung der Optionsscheine ausgegeben werden.