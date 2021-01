Fallzahlen in Großbritannien stabil - aber auf hohem Niveau

LONDON (dpa-AFX) - Nach einem starken Anstieg im Dezember bewegen sich die Corona-Fallzahlen in Großbritannien mittlerweile auf einem stabilen, aber weiter sehr hohen Niveau. "In England sind die Raten gleichbleibend, aber sie bleiben hoch, mit geschätzt mehr als einer Million aktuell Infizierten", sagte Sarah Crofts von der britischen Statistikbehörde, die am Freitag ihre jüngsten Schätzungen zu den Infektionsraten im Land veröffentlichte.

Der Auswertung zufolge war in der dritten Januarwoche rund einer von 55 Engländern infiziert, in London lag der Anteil sogar bei einem von 35. In der Vorwoche lagen die Werte auf ähnlichem Niveau, das gilt auch für Wales. In Schottland sank der Anteil leicht (1 von 110), in Nordirland stieg er leicht (1 von 50).