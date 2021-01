---------------------------------------------------------------------------

Die poenina holding ag ernennt Thomas Syfrig per 1. Juni 2021 zum Chief Financial Officer (CFO) und Mitglied der Geschäftsleitung. Als ausgewiesene und fachlich bestens qualifizierte Führungspersönlichkeit wird er die Weiterentwicklung der poenina Gruppe massgeblich mitgestalten.

Thomas Syfrig verfügt über 15 Jahre Finanz- und Strategieerfahrung in verschiedenen Branchen. Die letzten vier Jahre verbrachte er als CFO bei der Bergbahnen Flumserberg AG. Davor verantwortete er bei der KPMG AG, Zürich, als Senior Manager den Aufbau des Bereichs Debt & Capital Advisory in der Schweiz. Von 2003 bis 2005 und von 2009 bis 2015 war er bei der Credit Suisse AG angestellt, zuerst als M&A Analyst, später als Director Special Credit Solutions in Zürich und New York. Dazwischen agierte er als Financial Analyst bei der Cablecom GmbH, Zürich, und der Liberty Global Europe Ltd., London. Thomas Syfrig ist Schweizer Bürger und erlangte im Jahr 2003 an der Universität St. Gallen das Lizentiat in Wirtschaftswissenschaften. Später hat er sich zum Chartered Financial Analyst (CFA) und zum Dipl. Experte in Rechnungslegung und Controlling weitergebildet.



Thomas Syfrig, Neffe von VRP Marco Syfrig, hat sich im Evaluationsprozess mit hervorragenden fachlichen Qualifikationen und überzeugenden Führungsqualitäten durchgesetzt und wurde heute einstimmig vom Verwaltungsrat als neuer CFO gewählt (unter Ausstand von VRP Marco Syfrig).

'Thomas Syfrig ist eine Führungspersönlichkeit mit ausgewiesenen Finanz- und Managementkompetenzen', sagt Jean Claude Bregy, CEO der poenina Gruppe. 'Mit seinem umfassenden Fachwissen, seinen strategischen Fähigkeiten und seiner Hands-on-Mentalität wird er das künftige Wachstum von Poenina optimal unterstützen.'



