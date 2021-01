NORDLB belässt Sartorius Vorzuege auf 'Halten'

Analysierendes Institut: NORDLB

Analyst: Volker Sack

Analysiertes Unternehmen: Sartorius Vorzuege

Aktieneinstufung neu: neutral

Aktieneinstufung alt: neutral

Kursziel neu: 445

Kursziel alt: 353

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Sartorius von 353 auf 445 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Der Laborausrüster sei weiterhin auf Erfolgskurs, schrieb Analyst Volker Sack in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die vorläufigen Jahreszahlen seien beflügelt von Pandemie-Effekten und Zukäufen. Nun sei das für 2025 gesteckte langfristige Umsatzziel deutlich angehoben worden. Zusätzlich gestützt werden dürften die Aktien von dem in diesem Jahr wahrscheinlichen Aufstieg in den auf mehr Werte erweiterten Dax./tih/laVeröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2021 / 15:42 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2021 / 15:46 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.