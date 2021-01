Diageo News – Dividenden-Aristokrat trotzt Corona Gastautor: Aktienfinder.Net | 29.01.2021, 18:10 | 13 | 0 | 0 29.01.2021, 18:10 | Foto: Aktienfinder.net Diageos Umsatz wächst wieder – jedenfalls organisch. Laut der Zahlen zum Halbjahressicht 2021 stiegen die um Wechselkursänderungen bereinigten Umsätze um 1 Prozent. Die operative Marge hingegen fiel um 3,4 Prozent. Der Gewinn pro Aktie sank von 79,2 auf 67,6 britische Pfund, wobei auch hier in erster Linie ungünstige Wechselkurse und in zweiter Linie niedrigere Margen eine Rolle spielten. Auf die letzten 4 Quartale bezogen erzielte Diageo einen Umsatz von 11,4 Milliarden Britischen Pfund. Im Geschäftsjahr 2018, dem letzten Geschäftsjahr vor Corona, lag der Umsatz hingegen noch bei knapp 12,9 Milliarden Pfund. Somit fiel der Umsatz innerhalb 18 Monate um knapp 12 Prozent. Die Margen gingen von knapp 32 auf 28 Prozent zurück. Foto: Aktienfinder.net Die Margen leiden weiterhin unter dem eingeschränkten Reiseverkehr mit hochpreisigen Waren. Vor dem Hintergrund der durch Corona verursachten Schließungen von Restaurants und Nachtclubs sowie des eingeschränkten Reiseverkehrs sehen wir diese Zahlen positiv und sind optimistisch gestimmt, dass Diageo gestärkt aus der Corona-Pandemie hervorgeht. Steigenden Umsätze und Margen könnten für starkes Gewinnwachstum sorgen. Die Dividenden von Diageo hingegen steigen von der Corona-Pandemie unbeeindruckt weiter. Die halbjährliche Dividende für das Geschäftsjahr 2021 steigt um 2 Prozent auf 27,96 Britische Pfund. Trotz rückläufiger Umsätze und Margen liegt die Ausschüttungsquote auf den Free-Cash-Flow bei moderaten 68 Prozent. Der Status als Dividenden-Aristokrat – Diageo erhöht die Dividende seit 34 Jahren – ist aus unserer Sicht nicht gefährdet. Foto: Aktienfinder.net Mit einem bereinigten KGV von 26 erschient uns Diageo jedoch nicht gerade günstig bewertet. So liegt der faire Wert der Aktie für das laufende Geschäftsjahr bei 22,23 Britischen Pfund und damit über dem aktuellen Kurs von 29,41 Britischen Pfund. Der Markt hat die Erholung von Diageo bereits eingepreist. Unsere ausführlich Aktienanalyse zu Diageo gibt es hier zu lesen. Die Aktie von Diageo befindet sich auch im Starterdepot. The post Diageo News – Dividenden-Aristokrat trotzt Corona appeared first on Aktienfinder.Net blog.



Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer