Gurit meldet Nettoumsatzwachstum für fortgeführte Aktivitäten von 3.3% in CHF oder 8.9% zu konstanten Wechselkursen

Zürich, 29. Januar 2021 - Gurit (SIX Swiss Exchange: GUR) meldete heute für das Gesamtjahr 2020 einen vorläufigen und ungeprüften Nettoumsatz von CHF 578,8 Millionen (GJ 2019: CHF 576,4 Millionen). Dies entspricht einem Anstieg von 0,4% in ausgewiesenen Schweizer Franken und einem Wachstum von 5,8% auf währungsbereinigter Basis. Die fortgeführten Geschäftsbereiche wuchsen um 8,9% zu konstanten Wechselkursen oder 3,3% in ausgewiesenen Schweizer Franken.