Frankfurt (ots) - Nach der Zweitplatzierung im letzten Jahr erhält J.P. Morgan

Asset Management 2021 erstmals die Auszeichnung als "Fondsgesellschaft des

Jahres" . Der Finanzen Verlag mit den Publikationen Euro, Euro am Sonntag und

Börse Online vergibt den begehrten "Goldenen Bullen" an die Fondsgesellschaft,

die mindestens 30 Fonds anbietet und deren Produktpalette mit der höchsten

Qualität überzeugen kann. Diese wird aus dem Durchschnitt aller Produkte, die

mit einer Euro FondsNote bewertet sind, ermittelt.



Zudem erhält J.P. Morgan Asset Management 65 EURuro-FundAwards , mit denen die

besten Fonds der vergangenen ein, drei, fünf, zehn und 20 Jahre ausgezeichnet

werden. Stichtag für die aktuelle Auswertung ist der 31.12.2020 auf Basis des

Fonds-Universums des Monatsmagazins EURuro. Bewertet wurden alle zum

öffentlichen Vertrieb zugelassenen Publikumsfonds mit mindestens 20 Millionen

Euro Volumen in 69 unterschiedlichen Kategorien.







herausragenden Fondsqualität", betont Christoph Bergweiler , CEO von JPMorgan

Asset Management Europe S.à.r.l in Luxemburg. Gerade in diesen bewegten Zeiten

mit niedrigen Ertragserwartungen suchen Anleger aktive Fonds, die einen aktiven

Mehrertrag ("Alpha") erwirtschaften. "Als Treuhänder von Kundenvermögen sind wir

als Fondsindustrie im jetzigen Kapitalmarktumfeld mehr denn je gefordert,

nachhaltigen Mehrwert für Kunden zu erbringen", unterstreicht Bergweiler. Mit

erfahrenen Managementteams und Investmentplattformen rund um den Globus arbeitet

J.P. Morgan Asset Management unermüdlich daran, passende Anlagelösungen für die

unterschiedlichen Anforderungen privater und institutioneller Anleger

anzubieten.



Herausragende Performance über alle Anlageklassen hinweg



Die Fonds von J.P. Morgan Asset Management können über alle Anlageklassen hinweg

kontinuierlich eine gute Rendite als wesentlichen Mehrwert liefern. Unter den

ausgezeichneten Fonds sind sowohl Aktien- als auch Renten- und Mischfonds aus

den USA, Japan, Europa und den Emerging Markets. Es wurden aber auch globale

Lösungen, Themenfonds und Nachhaltigkeitsprodukte ausgezeichnet. Unter den

Fonds, die mit ihrer Performance in ihrem jeweiligen Sektor einen

EURuro-FundAward über einen oder gleich mehrere Zeiträume überzeugen konnten,

sind beliebte Mischfonds-Klassiker wie der JPMorgan Investment Funds - Global

Macro Opportunities Fund (https://am.jpmorgan.com/de/de/asset-management/adv/fun

ds/alternatives/global-macro-opportunities-fund/?email_campaign=203762&email_job

=239924&email_contact=R652690&utm_source=clients&utm_medium=email&utm_campaign=e

c3ch=email&







