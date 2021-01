EQS Group-Ad-hoc: ACRON HELVETIA I Immobilien AG / Schlagwort(e): Immobilien/Gewinnwarnung

ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft - Liegenschaftswert gesteigert zum 31. Dezember 2020



Solothurn, 29. Januar 2021 - Die ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft (BX: AHAN) erzielte aufgrund der erfolgreichen Neuvermietungen eine Steigerung des Liegenschaftswerts der von ihr gehaltenen Büro- und Logistikimmobilie in Buchs/Zürich.



Die unabhängigen Bewertungsexperten bewerten den Marktwert der Liegenschaft Furtbachstrasse 16 in 8107 Buchs (ZH) gemäss vorliegendem Bewertungsgutachten per

31. Dezember 2020 auf CHF 19'682'000 (30. Juni 2020: CHF 17'436'000). Dies entspricht einer Aufwertung im Betrag von CHF 2'246'000 (+12,9 Prozent) im Vergleich zur letzten Bewertung vom 30. Juni 2020).