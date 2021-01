tick Trading Software hebt Ergebnisprognose an

tick Trading Software hebt die Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2020/2021 an. Erwartete man bisher einen Jahresüberschuss zwischen 1,8 Millionen Euro und 2,1 Millionen Euro, so werden nun 2,1 Millionen Euro bis 2,5 Millionen Euro angepeilt. Voraussetzungen seien unter anderem ein stabiles regulatorische Umfelds sowie ein Fortbestand der erhöhten Handelsaktivität an den Börsen.Zudem profitiert tick Trading Software von ...