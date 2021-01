Durch den Hype um die "Meme-Aktien" GameStop & Co rücken Neobroker wie Robinhood in den Fokus - gestern meldete Robinhood, dass man sich mehr als eine Milliarde Dollar besorgen mußte, um die Risiken abzufedern

Durch den Hype um die "Meme-Aktien" GameStop & Co rücken Neobroker wie Robinhood in den Fokus - gestern meldete Robinhood, dass man sich mehr als eine Milliarde Dollar besorgen mußte, um die Risiken abzufedern. Das weckt Erinnerungen an den Kollaps von Bear Stearns im Jahr 2008. Damit kommt idealtypisch auf den Punkt, was die Stabilität des Finanzsystems durchaus gefährden kann: durch die exzessive Liquidität sind die Marktteilnehmer etxrem hoch gehebelt - weil diese Leverage eben auch extrem günstig ist. Wenn nun ein hochgehebelter Reddit-Schwarm die hochgehebelten Hedgefonds attackiert, potenzieren sich die Risiken weiter. Die letztlich dafür Verantwortlichem allen voran Jerome Powell, stecken bisher den Kopf in den Sand..

Das Video Robinhood: Fliegt das System aus der Kurve?" sehen Sie hier..