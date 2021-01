Der DAX gibt zum Wochenausklang wieder nach und kann die zwischenzeitliche Erholung nicht fortsetzen. Damit ist die gesamte Woche ins Minus gerutscht. Was waren die Gründe dafür?

DAX kann Gewinne nicht halten

Über den Verlauf am Donnerstag freuten sich Anleger zunächst, doch bereits am Abend gaben die Kurse an der Wall Street wieder nach und hatten hier am Morgen weitere Kursverluste für den Freitag angedeutet. Wir werteten dies im Marktgespräch am Morgen zunächst wie folgt aus:

Dabei kam das Gespräch auf die Volatilität, die wir heute wieder deutlich sahen. Der VDAX-New zog in dieser Woche stark an und hatte am Freitag auf dem hohen Niveau noch keinen Rücklauf gesehen.

So startete der DAX im Minus und fand recht schnell den Weg in Richtung der Vortagestiefs. Dieses erreichte der Markt nicht, denn bei 13.403 Punkten war zunächst der Boden wieder gefunden.

Daten zur deutschen Wirtschaft wirkten nach, welche durchaus positiv zu bewerten waren. Zwar ist unsere Wirtschaft im vergangenen Jahr um fünf Prozent geschrumpft, doch das letzte Quartal verlief besser als erwartet. Es wurde sogar ein leichtes Plus von 0,1 Prozent m Vergleich zum dritten Quartal beim BIP erzielt, was dem Markt Hoffnung gab, die Talsohle durchschritten zu haben. Im Vergleich zum Vorjahresquartal 2019 schrumpfte das BIP um "nur" 3,9 Prozent.

Entsprechend mutig war der DAX über die Mittagszeit. Die Kurslücke zum Vortag im XETRA-Markt wurde verkleinert und mit einem Tageshoch bei 13.593 Punkten bis auf 70 Punkte nahezu geschlossen. Mehr Kraft hatte der Markt jedoch nicht, denn mit der Eröffnung der Wall Street nahm der Druck von dieser Seite wieder zu.

Dabei half auch nicht die News aus Brüssel, dem Covid-19-Impfstoff von Astra Zeneca eine bedingte Zulassung zu geben. Der Streit zwischen der EU und dem britischen Pharma-Riesen ist weiterhin intakt, denn AstraZeneca hat seinem Heimatland Großbritannien den Vorzug bei der Lieferung gegeben.

Nur 30 Punkte über dem Tagestief schloss der Deutsche Aktienmarkt und sank nachbörslich sogar noch tiefer. Der Dow Jones unterschritt die 30.000er-Marke. Negative Nachrichten von Johnson & Johnson sorgten für Abgabedruck. Laut einer Studie hat deren Covid-19-Impfstoff nur eine Wirksamkeit von 66 Prozent.

Folgende Parameter umrahmten den DAX-Handelstag:

Eröffnung 13.474,20 Tageshoch 13.593,03 Tagestief 13.403,74 Vortageskurs 13.665,93 Schlusskurs 13.432,87

Mit diesen Daten ergab sich folgender Intraday-Verlauf am letzten Handelstag der Woche:

Welche Aktien standen im DAX-Handel heute im Fokus?

Aktien-Bewegungen im DAX

Nach dem erneuten Minus im DAX fanden heute nur wenige Aktien den Weg in die Gewinnzone. Dazu zählten Covestro, Vonovia und Continental.

Im Mittelfeld befanden sich Daimler und die SAP. Bei Daimler gab es am Morgen Einblicke in das Jahresergebnis. Vor Steuern und Zinsen (Ebit) konnten im vergangenen Jahr 6,6 Milliarden Euro verdient werden. Dies lag 1,4 Milliarden Euro über den Einschätzungen der Analysten und zudem über den eigenen Schätzungen des Unternehmens.

Bei SAP können die potenziellen Erlöse aus dem US-Börsengang der Marktforschungstochter Qualtrics für den Abbau der Schulden verwendet werden. Demnach können zukünftige Gewinne für eine Erhöhung der Dividende genutzt werden. Eine solche Ankündigung begeisterte die Anleger und hielt die Aktie sehr stabil im volatilen Markt.

Verlierer war die Deutsche Bank. Nachdem wir am Morgen über den Stellenabbau bei der Commerzbank sprachen, geht die Angst in der Branche um, auch bei anderen Instituten die Sparprogramme ausweiten zu müssen. Filialen ausdünnen und Mitarbeiter abbauen ist in der aktuellen Zeit des Lockdown ein gutes Mittel, um die Gesamtkosten zu senken.

Das Ranking der Tops und Flops aus dem DAX an der LS-X sehen Sie hier:

Wie wirkte sich dieser Handelstag auf das mittelfristige Chartbild aus?

Mittelfristiges DAX-Chartbild

Die 13.500 rückte auch heute wieder in das Interesse der Marktteilnehmer. Um diesen Bereich herum fand der Handel statt.

Ein größeres Signal gab es jedoch nicht. Das symetrische Dreieck, was wir bereits gestern skizzierten, hielt weiter an (Rückblick):

Es kann nun wie folgt fortgeschrieben werden:

Zum Start der neuen Handelswoche gilt es hier eine Entscheidung zu vollziehen. Gerne informieren wir Sie auch dann wieder vorbörslich über die aktuellen Chancen am Kapitalmarkt und spannende News.

