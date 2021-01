Die Aktie des kanadischen Silberproduzenten Pan American Silver tauchte kürzlich in Richtung der aus unserer Sicht derzeit zentralen Unterstützungszone ab, konnte die Attacke aber zunächst parieren.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 20.01. hieß es unter anderem „[…] Pan American Silver nahm in den ersten Handelstagen des neuen Jahres das markante 52-Wochen-Hoch bei 40,1 US-Dollar ins Visier. Gerade als die Aktie zum Sprung ansetzen wollte, begann es, zu bröckeln. Der Rücksetzer entwickelte seinerseits beachtliches Momentum, sodass sich die Aktie zügig im Bereich der zentralen Unterstützung 30,0 / 28,3 US-Dollar wiederfand. Diese Zone sollte unbedingt verteidigt werden, anderenfalls droht eine Ausdehnung der Bewegung auf 25,0 US-Dollar.“

In den letzten Handelstagen wogte der Kampf um die zentrale Unterstützung 30,0 / 28,3 US-Dollar hin und her. Just in dem Moment, als es nach einem Bruch der Zone aussah, drehte die Aktie wieder nach oben ab.

Begleitet wurde diese Entwicklung von einem anziehenden Silberpreis. Möglicherweise könnte es außerdem eine Rolle gespielt haben, dass sich Silberaktien derzeit offenkundig eines bemerkenswerten Interesses erfreuen. Wie auch immer; im Endeffekt gelang es der Aktie, sich wieder von der „heißen“ Zone zu lösen. Mit dem Bereich von 32,0 US-Dollar wurde ein erster (nun ehemaliger) Wiederstand bereits zurückerobert. Der Erholungsversuch würde weiter an Relevanz gewinnen, sollte es über die 34,5 US-Dollar gehen. Auf der Unterseite bleibt es dabei: Ein Rutsch unter die 28,3 US-Dollar ist unter allen Umständen zu vermeiden.