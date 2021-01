Im Vergleich zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung hat sich die charttechnische Verfassung von Fresnillo plc. weiter verschlechtert.

Die Aktie des Silberproduzenten gerät immer mehr in Bedrängnis. Im Vergleich zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung hat sich die charttechnische Verfassung von Fresnillo plc. weiter verschlechtert. Aktuell steht eine eminent wichtige Unterstützung im Feuer, kurzzeitig ging es für den Wert bereits darunter.

Die unter der Woche veröffentlichten Unternehmensnachrichten (Produktionsdaten Q4 und Ausblick Produktion 2021) verhagelten den Marktakteuren die Stimmung.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 23.01. hieß es unter anderem „[…] Nachdem es erneut unter die 12,0 GBP ging, aktivierte sich ein Verkaufssignal mit Ziel 10,4 / 10,0 GBP. Und genau dieser Unterstützungsbereich steht nun im Fokus. Einen signifikanten Bruch der 10,0 GBP gilt es zu verhindern. Eine gewisse Hoffnung nährt der gegenwärtig stabile Silberpreis, der seine Unterstützung bei 25 US-Dollar bis dato erfolgreich verteidigen kann. Kurzum: Fresnillo läuft die Unterstützungszone 10,4 / 10,0 GBP an. Sollte es unter die 10,0 GBP (inkl. der dort verlaufenden 200-Tage-Linie) gehen, ist Obacht geboten. In diesem Fall könnte sich die Bewegung bis in den Bereich von 8,3 / 8,2 GBP ausdehnen. Entlastung würde hingegen ein Comeback oberhalb von 12,0 GBP bringen.“



Am Mittwoch (27.01.) legte das Unternehmen die Eckdaten zur Produktion im vierten Quartal 2020 vor und gab gleichzeitig einen Ausblick auf das Jahr 2021. Die finalen Geschäftszahlen für das Jahr 2020 will Fresnillo am 02.03. vorlegen. Schauen wir uns einmal die Produktionsergebnisse aus dem vierten Quartal an.

Im vierten Quartal 2020 produzierte Fresnillo 12,950 Mio. Unzen Silber und 215.581 Unzen Gold. Im Vergleich zum vierten Quartal 2019 war ein Rückgang der Silberproduktion um 6 Prozent und ein Rückgang der Goldproduktion um fast 8 Prozent zu verzeichnen. Bei den Beiprodukten Zink und Blei kam es hingegen zu einem deutlichen Anstieg der Produktionsmenge.

Für 2021 strebt das Unternehmen eine Silberproduktion in Höhe von 53,5 bis 59,5 Mio. Unzen an. Zum Vergleich: 2020 waren es 53,050 Mio. Unzen Silber. Fresnillo plant in 2021 mit einer Goldproduktion in Höhe von 675.000 bis 725.000 Unzen. Auch hier der Vergleich zu 2020: Im abgelaufenen Jahr waren es 769.618 Unzen Gold, die Fresnillo aus dem Boden geholt hatte.

Der Markt reagierte entsprechend zurückhaltend auf die Zahlen; um es einmal wohlwollend zu formulieren. Die Aktie tauchte unter die Zone 10,4 / 10,0 GBP ab. Sollte nicht schleunigst die Rückkehr über die 10,4 GBP gelingen, droht eine Ausdehnung der Bewegung auf den Bereich von 8,3 / 8,2 GBP.