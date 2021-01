Felix Hufeld wird seinen Posten als Chef der Finanzaufsicht BaFin abgeben. Das melden soeben mehrere Medien und berufen sich dabei auf das Bundesfinanzministerium. Hufeld war rund um den Wirecard-Skandal, der in der Pleite des ehemaligen DAX-Konzerns endete, ebenso wie verschiedene Mitarbeiter der Behörde in die Kritik geraten.Der Abschied soll einvernehmlich vereinbart worden sein. Über einen möglichen Nachfolger von Hufeld an ...