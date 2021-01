Canada Silver Cobalt entdeckt im Bohrkern hochgradiges Silber mit 89.853 g/t

29. Januar 2021 - Canada Silver Cobalt Works Inc. (TSXV: CCW) (OTCQB: CCWOF) (Frankfurt: 4T9B) (das „Unternehmen“ oder „Canada Silver Cobalt“) freut sich sehr den Erhalt der Analyseergebnisse des Bohrlochs CS-20-39 bekannt zu geben. Für einen Abschnitt von 0,3 Metern in einer Tiefe von 557,46 bis 557,76 Metern wurde ein Gehalt von 89.853 Gramm Silber pro Tonne (2.621 Unzen pro am. Tonne) ermittelt. Dies bestätigt das bedeutende Potenzial für die Entdeckung einer zusätzlichen hochgradigen Silbermineralisierung in der Robinson Zone im Vorzeigeprojekt des Unternehmens, dem Konzessionsgebiet Castle Silver in der Nähe der Ortschaft Cobalt im Norden der kanadischen Provinz Ontario.

Wichtigste Ergebnisse

- Der bislang höchste Silbergehalt in der Robinson Zone: 89.853 g/t Silber (2.621 Unzen pro am. Tonne). Der Erzgang wurde in Bohrloch CS-20-39 in einer Tiefe von 557,5 bis 557,73 Metern durchteuft und hat eine wahre Mächtigkeit von 5 bis 7 Zentimetern.

- 90 Prozent gediegenes Silber in der groben metallischen Fraktion: 894.813 g/t Silber (26.103 Unzen pro am. Tonne).

- Neuer Erzgang. Die Gehalte liegen über jenen aus dem Keilbohrloch CS-19-08W2, dessen Ergebnisse am 10. Januar 2020 veröffentlicht wurden (70.380 g/t Silber [2.053 Unzen pro am. Tonne] auf 0,3 Metern)

Neuer hochgradiger Silbererzgang mit 5 bis 7 Zentimeter wahrer Mächtigkeit in Bohrloch CS-20-39, 60 m entfernt vom Haupterzgang bei Robinson.

Matt Halliday, seines Zeichens President von Canada Silver Cobalt, sagt dazu: „Aus dem Bohrkern, der aus einem Bereich weniger als 60 Meter vom Haupterzgang in der Robinson Zone entfernt stammt, wurde bei der Analyse des Metallpulvers ein für Barren geeigneter Silbergehalt von 90 % reinem Silber gewonnen. Dieses neue Erzgangsystem wird jetzt anhand von Richtbohrungen (Keilbohrungen) genauer untersucht, um die Ausmaße der mineralisierten Struktur zu bestimmen.“

Qualitätskontrolle/Qualitätssicherung

Die Leitung des Bohrprogramms und die Verwaltung der Probenprotokolle obliegen den Geologen von Canada Silver Cobalt Works. Die gewonnenen Proben haben eine Mindestlänge von 0,3 Metern und sind maximal einen Meter lang. Der Bohrkern wurde in zwei Hälften zersägt. Eine Hälfte wurde in einen Plastiksack gegeben, mit dem Probenetikett versehen und versiegelt. Die zweite Hälfte wurde wieder in den Bohrkernbehälter zurückgelegt und vor Ort eingelagert. Die Probe wurde als Eilauftrag an das Labor von SGS Canada Inc. in Lakefield (Ontario) überstellt. Aufgrund der deutlich sichtbaren, ausgeprägten Silbermineralisierung wurde eine Analyse des Metallpulvers zur Ermittlung des Silber- und Goldgehalts angefordert. Die ganze Probe wird getrocknet, abgewogen und zu über 95 % zerkleinert. Anschließend erfolgt eine Mahlung und Siebung bei 150 Mesh, um eine Fraktion über 150 Mesh (Metallkörner) und eine Fraktion unter 150 Mesh (Metallpulver) herzustellen. Die Fraktion unter 150 Mesh (Feinfraktion) wurde einer geochemischen Analyse mit abschließendem ICP-Verfahren unterzogen, um die Werte mehrerer Elemente einschließlich Kobalt und Basismetalle zu ermitteln. Die gesamte Fraktion über 150 Mesh (Grobfraktion) wurde gravimetrisch (Flammprobe) auf ihren Silbergehalt untersucht, um einen gewichteten Durchschnitt für die gesamte Probe zu erhalten. SGS Canada Inc. ist ein nach ISO 17025 zertifiziertes Labor, das in keinem Nahverhältnis zu Canada Silver Cobalt Works steht.