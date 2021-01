Rackspace Technology viertes Jahr in Folge als „Best Place to Work“ in puncto LGBTQ-Gleichstellung ausgezeichnet

Der Corporate Equality Index von HRC ist seit beinahe 20 Jahren das nationale Benchmarking-Tool für Unternehmensrichtlinien und -praktiken in Bezug auf LGBTQ-Mitarbeiter*innen. Die Bewertungskriterien tragen dazu bei, Best Practices für die Einbeziehung von LGBTQ-Mitarbeiter*innen zu etablieren, die von großen Arbeitgebern erwartet werden können.

SAN ANTONIO, Jan. 29, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, hat heute bekanntgeben, dass Rackspace Technology das vierte Jahr in Folge im Corporate Equality Index 2021 der Human Rights Campaign Foundation (HRC) eine Bewertung von 100 Prozentpunkten erhielt und damit als einer der „Best Places to Work for LGBTQ Equality“ ausgezeichnet wurde. HRC ist die landesweit wichtigste Benchmarking-Studie zur Bewertung von Unternehmensrichtlinien und -praktiken im Hinblick auf LGBTQ-Gleichstellung am Arbeitsplatz.

„Für Rackspace Technology ist es eine große Ehre, dass die Human Rights Campaign uns für unser Engagement bei der Förderung einer diversen und inklusiven Belegschaft auszeichnet. Es ist uns sehr wichtig, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem Racker authentisch sie selbst sein können und ihre vielfältigen Perspektiven nutzen, um innovativ zu sein“, so Chinten Parikh, Senior Director of Global Diversity, Inclusion and Belonging, Rackspace Technology. „Diese Anerkennung würdigt unsere Fortschritte und motiviert uns, noch besser zu werden.“

„2020 war ein beispielloses Jahr – von den zuvor unvorstellbaren Folgen der COVID-19-Pandemie bis hin zu einer lange überfälligen Auseinandersetzung mit strukturellem Rassismus. Trotzdem haben sich viele Unternehmen im ganzen Land auch weiterhin für LGBTQ-Gleichstellung eingesetzt“, so Alphonso David, Human Rights Campaign President. „Dieses Jahr hat uns gezeigt, dass Tools wie der CEI entscheidend dafür sind, Gleichberechtigung und Inklusion am Arbeitsplatz zu fördern. Aber auch, dass Unternehmen diese Richtlinien und Praktiken durch konkrete Handlungen mit Leben füllen müssen. Vielen Dank an die Unternehmen, die verstehen, dass der Schutz ihrer LGBTQ-Mitarbeiter*innen und LGBTQ-Verbraucher*innen vor Diskriminierung nicht nur richtig ist, sondern auch geschäftlich die beste Entscheidung für ihr Unternehmen.