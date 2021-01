Sanha erhält staatliche Unterstützung

Sanha erhält einen Kredit vom Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Dies hat das Bundesfinanzministerium entschieden. Das Nachrangdarlehen hat ein Volumen von 10 Millionen Euro. Es kann in bis zu drei Tranchen bis Ende 2022 in Anspruch genommen werden.Mit dem Geld will Sanha Investitionen in den USA tätigen. Dort will man das Geschäft ausbauen. Geplant ist der Kauf von technischen Anlagen und Maschinen.Zurückzahlen muss Sanha ...