Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Mutares Der dritte Streich Bei Mutares geht ein ereignisreicher Tag zu Ende. Zunächst erwirbt man ein Unternehmen in Italien, dann trennt man sich vom 80-prozentigen Anteil an der Nexive Group mit Sitz in Mailand. Und schließlich gibt es auch bei der zu Mutares gehörenden …