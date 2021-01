Unternehmen

St Helier Jersey / Channel Islands - NICHT ZUR VERSENDUNG INNERHALB DER, IN DIE ODER AN PERSONEN MIT AUFENTHALT ODER WOHNSITZ IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, IHRER TERRITORIEN UND AUSSENGIEBTE, EINEM BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN STAATEN ODER DEM DISTRICT OF COLUMBIA (DIE "VEREINIGTEN STAATEN") ODER AN EINE U.S. PERSON (WIE NACHSTEHEND DEFINIERT) ODER INNERHALB EINER ODER IN EINE ANDERE JURISDIKTION IN DER ES UNRECHTMÄSSIG IST, DIESES DOKUMENT ZU VERSENDEN.

ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LIMITED

ATRIUM EMITTIERT IM RAHMEN SEINES EMTN-PROGRAMMS ERFOLGREICH EINE NACHHALTIGE ANLEIHE IM EMISSIONSVOLUMEN VON EUR 300 MILLIONEN, MIT EINEM KUPON VON 2,625% UND FÄLLIGKEIT IM SEPTEMBER 2027

Ad hoc Mitteilung - Jersey, 29. Jänner 2021. Atrium European Real Estate Limited ("Atrium" oder die "Gesellschaft" und gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften, die "Gruppe"), ein führender Eigentümer, Verwalter und Neuentwickler von Einkaufszentren und Einzelhandelsimmobilien in Zentraleuropa gibt bekannt, dass sie im Rahmen ihres EMTN-Programms erstmals eine nachhaltige Anleihe im Emissionsvolumen von EUR 300 Millionen, mit Fälligkeit am 5. September 2027, gepriced hat (die "Neuen Grünen Teilschuldverschreibungen"). Die Neuen Grünen Teilschuldverschreibungen werden von Atrium Finance Issuer B.V. (die "Emittentin") begeben und von Atrium garantiert.



Die Neuen Grünen Teilschuldverschreibungen generierten eine starke Nachfrage mit einem Orderbuch in Höhe von EUR 1,2 Milliarden und wurden bei einem breiten Spektrum von europäischen und internationalen institutionellen Fremdkapitalgeber platziert, einschließlich solcher Investoren, die einen besonderen Fokus auf ESG/nachhaltige Anlageportfolios haben. Die Neuen Grünen Teilschuldverschreibungen sind mit einem Kupon von 2,625% ausgestattet und der Emissionspreis der Neuen Grünen Teilschuldverschreibungen beträgt 98,167%.