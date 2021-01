Persistent Systems meldet starkes Wachstum von 7,4 % Q-o-Q und 12,9 % Y-o-Y für Q3FY21 bei einem Umsatz von 146,15 Mio. US-Dollar

Pune, Indien und Santa Clara, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Zusammenfassung der

Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT) gab heute die geprüften

Finanzergebnisse des Unternehmens für das am 31. Dezember 2020 endende Quartal

bekannt, die vom Board of Directors genehmigt wurden.



Konsolidierte Finanzkennzahlen für das Quartal zum 31. Dezember 2020:





Q3FY21 Q-o-Q-Wachstum Y-o-Y-WachstumEinnahmen (Mio. 146,15 7,4 % 12,9 %USD)Einnahmen (Mio. 10.753,98 6,7 % 16,5 %INR)EBITDA (Mio. 1.824,78 10,1 % 47,8 %INR)PBT (Mio. INR) 1.650,10 20,0 % 44,8 %PAT (Mio. INR) 1.209,24 18,6 % 37,5 %Das Board of Directors beschloss eine Zwischendividende von 14 INR je Aktie aufden Nennwert von jeweils 10 INR für das Geschäftsjahr 2020-21.Anand Deshpande, Gründer, Vorsitzender und Geschäftsführer, Persistent Systems:"Ich möchte mich bei all unseren Kunden für das Vertrauen bedanken, das sie unsweiterhin entgegenbringen, während wir neue Technologien, Liefermodelle und neueWege der Zusammenarbeit erkunden, um ihren Kunden digitale Spitzenleistungen zuliefern. Dies war ein Jahr wie kein anderes und ich bin sehr stolz auf dieWiderstandsfähigkeit, die unsere Teammitglieder bei Persistent gezeigt haben."Sandeep Kalra, Chief Executive Officer and Executive Director, PersistentSystems:"Dank des leidenschaftlichen Einsatzes unserer mehr als 12.000 Teammitgliederhaben wir das Wachstum beschleunigt und unsere Fähigkeiten in allen Bereichendes Unternehmens gestärkt. Wir bieten weiterhin technische Lösungskompetenz inunseren wichtigsten Industriesegmenten und Servicebereichen und helfen unserenKunden, sich ihre neue digitale Zukunft vorzustellen. Infolgedessen sehen wirein Wachstum unserer durchschnittlichen Deal-Größe und haben auch in diesemQuartal wieder mehrere große Deals abgeschlossen."Drittes Quartal GJ21 Kundengewinne und ErgebnisseBanken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen- Bereitstellung von technischen Lösungen als bevorzugter Anbieter für dieEinhaltung gesetzlicher Vorschriften, Customer Due Diligence, Datenqualitätund Testautomatisierung für einen globalen Bankenriesen- Modernisierung der Kreditvergabe an Privatkunden durch Aufbau einesSalesforce-basierten Kreditvergabesystems für eine Privatbank mit Sitz inMumbai- Entwicklung und Implementierung von Kredit- und Einlagenservices auf Basis vonMambu, OutSystems und AWS für eine maßgeschneiderte britische Bank, die sichan kleine und mittlere Unternehmen richtet