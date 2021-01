The Remittance Effect: Global Citizens Emerge as Economic First Responders of the Developing World (Graphic: Business Wire)

Der Bericht von Oxford Economics „The Remittance Effect: A Lifeline for Developing Economies Through the Pandemic and Into Recovery“ identifiziert verschiedene positive Fundamentaldaten in Bezug auf Wirtschaft und Rücküberweisungsnutzer, die eine unerwartete Stärke der Rücküberweisungsflüsse in Entwicklungsländer im Vergleich zu einem von der Weltbank prognostizierten Rückgang im Jahr 2021 fördern könnten.

Der Bericht stellt fest, dass globale P2P-Transfers in Entwicklungsländer, die den Wert ausländischer Direktinvestitionen im Jahr 2019 übertrafen, potenziell das erreichen können, was Öffentliche Entwicklungszusammenarbeit (ODA) und private Direktinvestitionen nicht können: Die P2P-Transfers bringen schnell und effizient Geld direkt in die Hände von Einzelpersonen, die das Geld dann zur Finanzierung zahlreicher wirtschaftlicher Aktivitäten verwenden. Dieser „Rücküberweisungseffekt“ führt zu tiefgreifenden Vorteilen für Entwicklungsländer, einschließlich der Verringerung der Armut und der Steigerung der wirtschaftlichen Aktivität. P2P-Transfers sind nicht nur Wachstumsmotoren, sondern verbessern auch die Konnektivität, indem sie Individuen weltweit miteinander verbinden und so zur wirtschaftlichen, sozialen und politischen Interdependenz zwischen Nationen beitragen, selbst wenn Regierungen Grenzen schließen.