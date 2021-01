Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Takeda schließt Verkauf von ausgewählten rezeptfreien und nicht zum Kerngeschäft gehörenden Aktiva an Hypera Pharma ab Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) („Takeda“) hat heute den Abschluss der zuvor angekündigten Veräußerung eines Portfolios ausgewählter Produkte in Lateinamerika an Hypera S.A. („Hypera Pharma“) mit einem Gesamtwert von 825 …